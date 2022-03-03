Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація. Представництво просить поділитися цією інформацією, адже вона може врятувати чиєсь здоров’я та навіть життя.

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ОДА додає, що зараз невідомо, де ще російські окупанти залишили подібні "подарунки". Тому вони просять херсонців пересуватися містом з особливою обережністю та дивитися під ноги. Особливо, якщо ви пересуваєтеся трав'янистою місцевістю.

Якщо все-таки побачили вибухівку. Не чіпайте її в жодному разі. Вона може детонувати та вбити або покалічити вас. Повідомте про її місцезнаходження правоохоронцям,

– застерігає представництво.

Крім того, влада міста просить про максимальний розголос.

Раніше колишній голова Херсонської облдержадміністрації Борис Сіленков розповів, що в області продовжують мужньо боротися з російськими окупантами та нищити їхню техніку.