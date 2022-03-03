Україну захищають не лише бійці ЗСУ та тероборони, а й мирні жителі. Вони без зброї борються із загарбниками, як можуть – забирають у них техніку, кидають коктейлі Молотова, затримують диверсантів тощо.

До теми На Херсонщині ЗСУ розбили російську колону: відео ворожої техніки у вогні

Біля Херсона палять ворожу техніку

Колишній голова Херсонської облдержадміністрації Борис Сіленков розповів, що в області продовжують мужньо боротися з російськими окупантами та нищити їхню техніку.

Ми їх палимо по селах Херсонської області. Вчора був Давидів – Брід, сьогодні Токарівка,

– зазначив Сіленков.

Зауважте, російські солдати вже деморалізовані. Вони грабують магазини, лишають техніку та все частіше здаються в полон.

Дивіться відео, як горить техніка окупантів

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