Про це в ефірі 24 каналу розповіла журналістка з Херсону Марина Савченко. Згідно з її інформацією, росіяни навіть втікали з боку Миколаєва.

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Окупанти стоять на площі Свободи

Власне будівля Херсонської облдержадміністрації давно порожня, там навіть охорони нема, повідомила журналістка.

Окупанти наразі стоять на центральній площі міста – площі Свободи, де розташований пам'ятник Небесній Сотні. Там помітили приблизно 7 БТРів росіян, проте декілька безстрашних херсонців виступили проти них – розмахують українськими прапорами.

За інформацією Марини Савченко, деморалізовані окупанти дуже агресивно реагують на мирних жителів: "Влада закликає не виходити на росіян, бо у них поїхав дах".

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Окупанти стріляють у мирних

"Вчора (1 березня – 24 канал) було дуже страшно. На вулиці Перекопській йшла їхня (окупантів – 24 канал) колона, із житлового будинку патріоти почали їм щось кричати. Вони просто взяли і почали у них стріляти, загорівся будинок", – сказала Савченко.

1 березня у місті було багато пожеж. Окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий магазин. Решта згоріло.

"Грабують усе, що можна. Навіть магазин сантехніки на мікрорайоні Таврійському. Вони зайшли і забрали унітази. Ми ще сміялися: "Куди він той унітаз в БТР забере. Чи хоче його додому, як трофей?", – розповіла журналістка.



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