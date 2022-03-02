За його словами, місто від цього загине. За його словами, на Херсон насувається гуманітарна катастрофа.

Важливо Ймовірна провокація: у Херсоні людей заманюють безкоштовним хлібом і просять вийти на вулицю

Звернення Ігоря Колихаєва:

"До всіх ЗМІ – херсонських, обласних, всеукраїнських, світових! Усіх журналістів, які мене знають, котрі люблять Херсон, вболівають за його долю, прошу скористатися силою своєї четвертої влади та допомогти нам отримати «зелений коридор» для вивезення поранених та вбитих, провезення до міста медикаментів та продуктів харчування. Без цього місто загине!

Я розраховую на дружню участь журналістів та їх зв'язки не лише з українськими, а й зі світовими політиками. Допоможіть Херсону отримати можливість врятувати своїх мешканців від гуманітарної катастрофи, що насувається!".

До слова, 1 березня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до міжнародних гуманітарних структур: Червоного хреста, ООН та ОБСЄ. Вона зауважила, що Україна очікувала більшої допомоги від них, оскільки міжнародний нейтральний статус дає їм змогу надавати допомогу постраждалим від надзвичайних ситуацій і збройних конфліктів.

Якщо ви не можете використовувати свій гуманітарний мандат через небезпеку, яку створює для вас російська армія РФ ви маєте чітко, офіційно та недвозначно про це заявити на весь світ – хто саме не дає вам виконувати ваш гуманітарний мандат,

– заявила Верещук.

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