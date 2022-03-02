Повідомили, що це може бути провокація окупантів, які можуть використовувати населення як живий щит.

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У відомствах Херсонщини закликали довіряти виключно офіційним джерелам.

Повний текст повідомлення:

"#УВАГА



#Херсон зараз у місті невідомі особи на автобусах через гучномовець закликають людей вийти на вулицю. Вони роблять це під виглядом безкоштовної роздачі хліба.

Повідомляю, що обласна та місцева влада не проводить подібних акцій. Це може бути провокація окупантів.

Слідкуйте за повідомленнями тільки на офіційних джерелах.

#stoprussia"



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