Сообщили, что это может быть провокация оккупантов, которые могут использовать население как живой щит.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

В ведомствах Херсона призвали доверять исключительно официальным источникам.

Полный текст сообщения:

#ВНИМАНИЕ



#Херсон сейчас в городе неизвестные на автобусах из громкоговорителя призывают людей выйти на улицу. Они делают это под видом бесплатной раздачи хлеба.

Сообщаю, что областные и местные власти не проводят подобные акции. Это может быть провокация оккупантов.

Следите за сообщениями только на официальных источниках.

#стопроссия

