По его словам, город от этого погибнет. По его словам, на Херсонщину надвигается гуманитарная катастрофа.

Важно Вероятная провокация: в Херсоне людей привлекают бесплатным хлебом и просят выйти на улицу

Обращение Игоря Колихаева

"Ко всем СМИ – херсонским, областным, всеукраинским, мировым! Всех журналистов, которые меня знают, которые любят Херсон, переживают за его судьбу, прошу воспользоваться силой своей четвертой власти и помочь нам получить "зеленый коридор" для вывоза раненых и убитых, провоза в город медикаментов и продуктов питания. Без этого город погибнет!

Я рассчитываю на дружеское участие журналистов и их связи не только с украинскими, но и с мировыми политиками. Помогите Херсону получить возможность спасти своих жителей от надвигающейся гуманитарной катастрофы!".

К слову, 1 марта министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась в международные гуманитарные структуры: Красный крест, ООН и ОБСЕ. Она отметила, что Украина ожидала большей помощи от них, поскольку международный нейтральный статус позволяет им оказывать помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов.

Если вы не можете использовать свой гуманитарный мандат из-за опасности, которую создает для вас российская армия РФ вы должны четко, официально и недвусмысленно об этом заявить на весь мир – кто именно не дает вам выполнять ваш гуманитарный мандат,

– заявила Верещук.

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