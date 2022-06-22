Об одном из них рассказал житель Луганска, которого наши военные взяли в плен. С сотрудниками СБУ он поделился способом, который оккупанты используют для проведения мобилизации.

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Захватчики выманивают мужчин утечками газа

В оккупированном Луганске российские захватчики решили не изобретать велосипед. Они просто устраивают утечки газа, чтобы буквально "выкуривать" мужчин из своих помещений. Это враг делает для того, чтобы отправить на войну скрывающихся от мобилизации.

Житель Луганска, попавший в плен, попал именно в такую ситуацию. Его захватчики схватили в апреле и отправили воевать.

В одном из многоквартирных домов устроили утечку газа. Женщин и детей отдельно, а потом мужчин – забрали в автобусы,

– жалуется он.

Мужчина рассказывает, что он не годится для службы. Но его хроническое заболевание сосудов не отразилось на решении военного "руководства". Так что из псевдореспублики его отправили сначала на учебу, а потом – на фронт.

Оккупанта мобилизовали во время якобы утечки газа в многоэтажке: смотрите видео

С помощника продавца на механика-водителя БМП

До войны житель Луганска был обычным ассистентом продавца. Через несколько недель учений он стал механиком-водителем БМП. Кроме того, захватчики показали ему, как владеть автоматом. И уже после этого горе-военного отправили на фронт. Причем поставили перед ним непростую задачу – закрепиться в промышленной зоне Северодонецка. Города, в котором сейчас идут ожесточенные бои.

Мужчина оказался из более сообразительных. Он решил сразу же сдаться в плен в ВСУ, как только представился такой случай. Признается, что не стрелял, а также призвал земляков скрываться. В общем, делать все возможное для того, чтобы не участвовать в войне.

В СБУ сообщили, что сейчас работают над задержанным. Правоохранители пытаются выяснить, причастен ли он к преступлениям, совершенным оккупантами против нашего государства.

К слову, задержанному жителю Луганска повезло. Он не пополнил статистику потерь противника. А она, напомним, ежедневно растет.

ВСУ уже ликвидировали более 34 тысяч оккупантов

С начала полномасштабного вторжения наши военные отправили на тот свет 34 230 российских бойцов. Отметим, что эта цифра не является окончательной. Подсчитать реальные утраты неприятеля нереально. Особенно там, где ведутся активные боевые действия.

Кроме того, в металлолом удалось превратить немало вражеской техники. Речь идет о 1496 танках, 3614 боевых бронированных машинах, 752 артиллерийских системах, 239 реактивных системах залпового огня, 99 единиц средств ПВО.

А еще у врага теперь на 216 самолетов, 182 вертолета, 614 БпЛА оперативно-тактического уровня, 137 крылатых ракет, 14 судов, 2543 автомобиля и автоцистерны, а также 60 единиц специальной техники меньше.

Какая сейчас ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба: смотрите видео