Как рассказали в Авдеевской городской военной администрации, враг придумал для этого новый способ, с которым раньше в нашем городе не приходилось сталкиваться.

В Макеевке и Донецке россияне готовятся к обстрелам и разгоняют фейки об ударах со стороны ВСУ

Как работает схема врага

Кафиры звонят по телефону из неизвестного номера, спрашивают адрес и много ли людей находится в доме. Одновременно спрашивают непосредственно, как давние знакомые, и переживают за судьбу города. Человек отвечает. Через несколько минут после звонка этот дом накрывает вражеская артиллерия. В Авдеевке зафиксировано несколько таких случаев.

Из соображений безопасности недопустимо сообщать указанную информацию незнакомым вам подозрительным лицам. Это может привести к негативным последствиям,

– призывали в городской военной администрации.

Также там посоветовали:

Если вам позвонили неизвестные лица, не сообщайте им место своего расположения, точный адрес, не отправляйте геолокацию или даже приблизительные координаты. Зато попробуйте узнать, откуда этот человек звонит по телефону, его фамилию, имя, отчество.

Не называйте количество людей, живущих рядом с вами, не рассказывайте каких-либо подробностей из жизни Авдеевки террористам.

Обратите внимание! Если вам позвонили по телефону оккупанты, сразу сообщайте в полицию на линию 102 или по телефону дежурной части: 0995319088.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях кафиры пытаются сковывать действия наших войск, чтобы не допустить опрокидывание резервов Сил обороны на другие направления. Враг оказывал интенсивное огневое влияние по позициям наших подразделений в районах населенных пунктов:

Пески,

Нью-Йорк,

Любомировка,

Авдеевка,

Новобахмутовка,

Новоселовка,

Угледар,

Орехов,

Камышеваха,

Водяное,

Первомайское,

Марьинка,

Опросное.

Также кафиры нанесли авиационный удар по Нью-Йорку и ракетный – по населенному пункту Курахово.

За прошедшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях удалось отразить 11 атак врага, уничтожив:

3 танка,

5 артиллерийских систем,

2 боевые бронированные машины,

13 единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".