оккупанты хотят разместить свои военные базы после аннексии Херсонщины

Соответствующее заявление херсонского гауляйтера Кирилла Стремоусова было распространено российскими СМИ. Он заявил, что российские военные базы будут расположены на Херсонщине после вхождения региона в состав россии.

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В своем заявлении гауляйтер Стремоусов сказал, что российские военные базы появятся в Херсонской области, "если" оккупированные территории станут субъектом россии. Вполне логично, что против этого жители Херсонской области и ВСУ.

Они здесь будут дислоцироваться. Они в любом случае будут, как в Севастополе, как в Крыму. Если мы станем субъектом россии, то как и в других регионах будут воинские части,

– сказал гауляйтер.

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