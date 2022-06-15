Россияне усиливают террор

Идет целый ряд таких событий. Требуют персональные сведения волонтеров, хотят заставить работать на них.

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Требуют от учителей сотрудничества, угрожают в случае отказа. Уже есть такие обращения.

Разыскивают бывших правоохранителей и также пытаются заставить работать на них через угрозы.

Россияне ведут облаву на патриотов / Скриншот

Оккупанты нервничают

Кроме того, пытаются запугать тех, кто брал гуманитарку, симки, рубли, якобы вы все уже коллаборанты и если Херсон освободят, то вас всех посадят.

ВСУ близко / Соцсети

Это делается для того, чтобы мы подсознательно боялись освобождения города.

Совет учителям и другим людям, которых принуждают к сотрудничеству, по возможности измените место жительства и контактные данные.

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