Росіяни посилюють терор

Йде ціла низка таких подій. Вимагають персональні відомості волонтерів, хочуть змусити працювати на них.

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Вимагають від вчителів співпраці, з ними погрожують у разі відмови. Вже є такі звернення.

Розшукують колишніх правоохоронців і також намагаються змусити працювати на них через погрози.

Росіяни ведуть облаву на патріотів / Скриншот

Окупанти нервують

Крім того, намагаються залякати тих хто брав гуманітарку, сімки, рублі, начебто, ви всі вже колаборанти і якщо Херсон звільнять, то вас всіх посадять.

ВСУ близько / Соцмережі

Це робиться для того, аби ми підсвідомо боялись звільнення міста.

Порада вчителям та іншим людям, яких змушують до співпраці, за можливістю змініть місце проживання та контактні дані.

Примітка 24 каналу: Херсон та Херсонська область стали "фронтом" вже з перших годин російського вторгнення. ЗСУ не змогли стримати наступ ворога з Криму, також з різних причин не вдалося влаштувати ефективну оборону обласного центру, внаслідок чого місто вже на початку березня 2022 року опинилося в окупації. Але містяни не покорилися російським окупантам й продемонстрували свою позицію – попри репресії та терор росіян мирні українці виходили та мітинги проти Росії. Також в місті та околицях активізувалися партизани. Вільна Україна не забула про херсонців – наразі керівництво держави та армія роблять все можливе, щоб звільнити місто. Після серії успішних операцій ЗСУ у травні та червні – українські захисники наблизились до міста подекуди на відстань 10 кілометрів. Наразі українці готуються до деокупації Херсона.