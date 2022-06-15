Росіяни посилюють терор
Йде ціла низка таких подій. Вимагають персональні відомості волонтерів, хочуть змусити працювати на них.
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Вимагають від вчителів співпраці, з ними погрожують у разі відмови. Вже є такі звернення.
Розшукують колишніх правоохоронців і також намагаються змусити працювати на них через погрози.
Росіяни ведуть облаву на патріотів / Скриншот
Окупанти нервують
Крім того, намагаються залякати тих хто брав гуманітарку, сімки, рублі, начебто, ви всі вже колаборанти і якщо Херсон звільнять, то вас всіх посадять.
ВСУ близько / Соцмережі
Це робиться для того, аби ми підсвідомо боялись звільнення міста.
Порада вчителям та іншим людям, яких змушують до співпраці, за можливістю змініть місце проживання та контактні дані.
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