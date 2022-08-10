Таким образом оккупанты будут давить на фермеров. Об этом рассказал первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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россияне давят на фермеров

Захватчики будут заставлять фермеров перерегистрировать бизнес в юрисдикцию россии. Кроме того, Соболевский отметил, что это также создает очередной инструмент коррупционного влияния на аграриев области.

Заблокировав таким образом логистику для аграриев, их заставляют либо сотрудничать, либо прекращать свою деятельность,

– подчеркнул чиновник.

Какая ситуация в Херсонской области

оккупанты готовятся к проведению псевдореферендумов на Юге. Собираются "присоединять" регионы к составу россии. Однако у захватчиков возникли некоторые проблемы с подготовкой, в частности именно на Херсонщине. Все из-за успехов украинских военных.

Дело в том, что ВСУ взяли под огневой контроль всю логистику и мосты, а также все обеспечение, которое нарастили оккупанты. К примеру, наши бойцы уже несколько раз ударили по Антоновскому мосту.

россияне несут на этом направлении большие потери, из-за чего они были вынуждены открыть дополнительный госпиталь в Бериславе. Туда даже завезли своих врачей, потому что нашим не доверяют. Это, кстати, может свидетельствовать о низком моральном состоянии.

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