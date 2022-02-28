Такие случаи замечены в населенных пунктах Перемога, Новая Басань Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области, сообщает Главнокомандующий ВСУ.
Важно Украина предлагает российским солдатам жизнь и 5 миллионов рублей, если они сдадутся в плен
Кроме того, российские военные зарисовали на своей технике отметки Z, O.
Оккупанты вывешивают украинские флаги на своих колоннах / Фото: Главнокомандующий ВСУ
Также враг вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако после приближения к украинским позициям враг начинает открывать огонь на поражение.
"Такие действия противника являются очередным подлым нарушением норм международного гуманитарного права", – говорится в сообщении.
Как отличить российскую технику от украинской
- Основной камуфляж нашей техники – пиксели, или сплошной оливковый цвет в Нацгвардии.
- Техника врага окрашена в большие грязные болотные пятна, или же сплошной темный зеленый цвет.
Также характерной особенностью российских танков являются метки:
- Z – восточные силы России,
- Z в квадрате – силы из Крыма;
- O – силы из Беларуси;
- V – морская пехота;
- X – чеченцы;
- A – силы спецназначения.
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