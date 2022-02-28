Такие случаи замечены в населенных пунктах Перемога, Новая Басань Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области, сообщает Главнокомандующий ВСУ.

Важно Украина предлагает российским солдатам жизнь и 5 миллионов рублей, если они сдадутся в плен

Кроме того, российские военные зарисовали на своей технике отметки Z, O.


Оккупанты вывешивают украинские флаги на своих колоннах / Фото: Главнокомандующий ВСУ

Также враг вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако после приближения к украинским позициям враг начинает открывать огонь на поражение.

"Такие действия противника являются очередным подлым нарушением норм международного гуманитарного права", – говорится в сообщении.

Как отличить российскую технику от украинской

  • Основной камуфляж нашей техники – пиксели, или сплошной оливковый цвет в Нацгвардии.
  • Техника врага окрашена в большие грязные болотные пятна, или же сплошной темный зеленый цвет.

Также характерной особенностью российских танков являются метки:

  • Z – восточные силы России,
  • Z в квадрате – силы из Крыма;
  • O – силы из Беларуси;
  • V – морская пехота;
  • X – чеченцы;
  • A – силы спецназначения.

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