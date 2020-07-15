Оккупанты на въезде в Крым будут требовать ПЦР-тест на СOVID-19
Оккупационная администрация, которая действует на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, заявила о необходимости при въезде предоставлять результат ПЦР-теста на COVID-19.
Взамен теперь там отменено обязательное прохождение 14-дневной обсервации. Об этом сообщили на сайте обмудсмена Украины.
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Следовательно, для въезда на территорию временно оккупированного Крыма нужно предоставить медицинский документ на русском или английском языке, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Тест должен быть сделан не более, чем за три дня до прибытия на территорию полуострова.
Если теста нет
Если при въезде такого документа нет, ПЦР-тест нужно пройти в течение 3 дней за собственные средства.
Если тест покажет положительный результат на COVID-19, лицо обязано пройти изоляцию по месту пребывания или жительства. Изоляция должна продолжаться до тех пор, пока человек полностью не выздоровеет и не получит отрицательный результат теста.
Требования к условиям изоляции по месту жительства или пребывания:
- находиться в изолированном помещении;
- исключить контакт с окружающими, которые не находятся в изоляции.
Что известно о COVID-19 в Крыму
- В оккупированном Россией Крыму каждый день увеличивается количество больных COVID-19.
- Всего на полуострове заболело 1 182 человека.
- За последние сутки добавилось 11 новых случаев.