Оккупационная администрация, которая действует на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, заявила о необходимости при въезде предоставлять результат ПЦР-теста на COVID-19.

Взамен теперь там отменено обязательное прохождение 14-дневной обсервации. Об этом сообщили на сайте обмудсмена Украины.

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Следовательно, для въезда на территорию временно оккупированного Крыма нужно предоставить медицинский документ на русском или английском языке, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Тест должен быть сделан не более, чем за три дня до прибытия на территорию полуострова.

Если теста нет

Если при въезде такого документа нет, ПЦР-тест нужно пройти в течение 3 дней за собственные средства.

Если тест покажет положительный результат на COVID-19, лицо обязано пройти изоляцию по месту пребывания или жительства. Изоляция должна продолжаться до тех пор, пока человек полностью не выздоровеет и не получит отрицательный результат теста.

Требования к условиям изоляции по месту жительства или пребывания:

находиться в изолированном помещении;

исключить контакт с окружающими, которые не находятся в изоляции.

Что известно о COVID-19 в Крыму

В оккупированном Россией Крыму каждый день увеличивается количество больных COVID-19.

Всего на полуострове заболело 1 182 человека.

За последние сутки добавилось 11 новых случаев.