Окупаційна адміністрація, яка діє на тимчасово окупованій території Криму та Севастополя, заявила про необхідність при в'їзді надавати результат ПЛР-тесту на COVID-19.

Натомість, тепер там скасовано обов'язкове проходження 14-денної обсервації. Про це повідомили на сайті обмудсмена України.

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Відтак, для в'їзду на територію тимчасово окупованого Криму потрібно надати медичний документ російською або англійською мовою, який підтверджує негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Тест має бути зроблений не більш, ніж за три дні до прибуття на територію півострова.

Якщо тесту немає

Якщо при в'їзді такого документу немає, ПЛР-тест потрібно пройти впродовж 3 днів за власні кошти.

Якщо тест покаже позитивний результат на COVID-19, особа зобов'язана пройти ізоляцію за місцем перебування або проживання. Ізоляція має тривати доти, доки людина повністю не одужає та отримає негативний результат тесту.

Вимоги до умов ізоляції за місцем проживання чи перебування:

перебувати в ізольованому приміщенні;

унеможливити контакт з оточуючими, які не перебувають в ізоляції.

Що відомо про COVID-19 в Криму

В окупованому Росією Криму кожного дня збільшується кількість хворих на COVID-19.

Всього на півострові захворіла 1 182 людини.

За останню добу додалося 11 нових випадків.