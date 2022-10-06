Как сказала жительница Лисичанска Валентина Ходус в рамках проекта "СВОИ" 24 канала, это связано с тем, что активистам постоянно приходили угрозы в соцсетях.

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По ее словам, люди с проукраинской позицией не всегда имели смелость ее озвучить из-за регулярных угроз.

Не все это выдерживали. Поэтому многие молчали. Однако, по моему мнению, в большинстве Лисичанск – проукраинский город. Однако люди запуганы. Потому что мы прошли военные действия и оккупацию 8 лет назад. И народ увидел, что ситуация меняется буквально через часы,

– сказала Ходус.

В то же время сама Валентина находится в списках россиян в категории "подлежат первоочередному уничтожению". Но это, по ее словам, свидетельствует о том, что она делала все правильно.

"Я считаю это признанием моей деятельности, свидетельством того, что все, что я делала, было правильным", – подчеркнула она.

Однако женщина вспомнила, что получала такие "хорошие" угрозы, что полгода была вынуждена прятать своего ребенка на Франковщине.

Больше о войне в 2014 и 2022 годах, волонтерской работе, эвакуации, жизни в поселке в Ивано-Франковской области и планах по предстоящему восстановлению обязательно украинского Лисичанска – читайте в интервью с Валентиной Ходус в рамках проекта СВОИ.

Россияне объявили эвакуацию из Лисичанска

Ранее источники 24 канала в спецслужбах утверждали, что российские оккупанты решили объявить эвакуацию из Лисичанска. Правда, эвакуируют они не всех, а только тех, кого предварительно внесли в список.

Местных коллаборантов в этих списках нет. Их не то что в Россию не берут, а даже не выпускают из города. Поэтому предателям остается ждать Вооруженные Силы Украины и украинское правосудие.

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