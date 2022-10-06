Як сказала мешканка Лисичанська Валентина Ходус в рамках проєкту "СВОЇ" 24 каналу, це пов'язано з тим, що активістам постійно приходили погрози у соцмережах.
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За її словами, люди з проукраїнською позицією не завжди мали сміливість її озвучити через регулярні погрози.
Не всі це витримували. Тому багато людей мовчали. Однак, на мою думку, в більшості Лисичанськ – проукраїнське місто. Проте люди залякані. Бо ми пройшли військові дії і окупацію 8 років тому. І народ побачив, що ситуація змінюється буквально за години,
– сказала Ходус.
Водночас і сама Валентина перебуває у списках росіян у категорії "підлягають першочерговому знищенню". Але це, за її словами, свідчить про те, що вона все робила правильно.
"Я вважаю це визнанням моєї діяльності, свідченням того, що все, що я робила, було правильним", – підкреслила вона.
Однак жінка згадала, що отримувала такі "гарні" погрози, що пів року була змушена ховати свою дитину на Франківщині.
Росіяни оголосили евакуацію з Лисичанська
Раніше джерела 24 каналу у спецслужбах стверджували, що російські окупанти вирішили оголосити евакуацію з Лисичанська. Щоправда, евакуйовують вони не всіх, а лише тих, кого попередньо внесли у список.
Місцевих колаборантів у цих списках немає. Їх не те, що в Росію не беруть, а навіть не випускають з міста. То ж зрадникам залишається чекати на Збройні Сили України й українське правосуддя.
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