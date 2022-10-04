Про це в рамках проєкту "СВОЇ" 24 каналу розповіла Валентина Ходус, яка родом з Лисичанська. Волонтерка була у рідному місті під час окупації у 2014 році та вирішила евакуюватися з Лисичанська у квітні 2022-го.
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Лисичанськ – проукраїнське місто, – волонтерка
Валентина Ходус зазначає, що маніпуляції зі сторони Росії нікуди не ділися. Відтак, інформація, яка є в людей, та те, що вони реально бачать, не завжди складається в єдиний пазл.
Люди задурені були. Усі ці маніпуляції зі сторони ворога – воно нікуди не ділося. І зараз люди всі розгублені. Та інформація, яка є в них у голові, і те, що вони бачать, воно в них в об'єктивну реальність мало в кого складається,
– розповіла волонтерка.
Вона зазначила, що перед 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, "навіть люди з проукраїнською позицією не всі мали сміливість озвучити її".
За словами Валентини, активістам постійно приходили погрози у соцмережах й не всі це витримували. Через це багато людей мовчали.
"Однак, на мою думку, в більшості Лисичанськ – проукраїнське місто. Проте люди залякані. Бо ми пройшли військові дії і окупацію 8 років тому. І народ побачив, що ситуація змінюється буквально за години", – сказала переселенка.
Попри те, що багато людей змінили свою позицію, пані Валентина вважає, що цього все ще недостатньо.
Але я знаю, що з початком бойових дій багато місцевих змінили свої позиції з проросійських на проукраїнські. Але навіть цього недостатньо. Над цим ще працювати і працювати,
– резюмувала вона.
Яка ситуація у Лисичанську
- Як відомо, бої за Рубіжне, Сєвєродонецьк і Лисичанськ тривали у травні – липні 2014 року. Операція зі звільнення розпочалась вночі 22 липня. Вже ввечері 24 липня 2014 року над Лисичанськом підняли український прапор.
- Вдруге росіяни окупували Лисичанськ наприкінці червня 2022 року. Перед цим російські війська майже вщент знищили місто.
- Восени 2022 року українські військові розпочали контрнаступ на декількох напрямках. Після звільнення Лимана на Донеччині відкрився шлях на Рубіжне, Сватове, Кремінну, Лисичанськ та Сєвєродонецьк.
- На тлі успіхів ЗСУ російську окупанти вирішили оголосити евакуацію з Лисичанська. У вересні очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ справді зайшли в Лисичанськ. Він зауважив, що місто ще не під контролем ЗСУ, проте наші воїни вже там та працюють.
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