Про це в рамках проєкту "СВОЇ" 24 каналу розповіла Валентина Ходус, яка родом з Лисичанська. Волонтерка була у рідному місті під час окупації у 2014 році та вирішила евакуюватися з Лисичанська у квітні 2022-го.

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Лисичанськ – проукраїнське місто, – волонтерка

Валентина Ходус зазначає, що маніпуляції зі сторони Росії нікуди не ділися. Відтак, інформація, яка є в людей, та те, що вони реально бачать, не завжди складається в єдиний пазл.

Люди задурені були. Усі ці маніпуляції зі сторони ворога – воно нікуди не ділося. І зараз люди всі розгублені. Та інформація, яка є в них у голові, і те, що вони бачать, воно в них в об'єктивну реальність мало в кого складається,

– розповіла волонтерка.

Вона зазначила, що перед 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, "навіть люди з проукраїнською позицією не всі мали сміливість озвучити її".

За словами Валентини, активістам постійно приходили погрози у соцмережах й не всі це витримували. Через це багато людей мовчали.

"Однак, на мою думку, в більшості Лисичанськ – проукраїнське місто. Проте люди залякані. Бо ми пройшли військові дії і окупацію 8 років тому. І народ побачив, що ситуація змінюється буквально за години", – сказала переселенка.

Попри те, що багато людей змінили свою позицію, пані Валентина вважає, що цього все ще недостатньо.

Але я знаю, що з початком бойових дій багато місцевих змінили свої позиції з проросійських на проукраїнські. Але навіть цього недостатньо. Над цим ще працювати і працювати,

– резюмувала вона.

Яка ситуація у Лисичанську

Як відомо, бої за Рубіжне, Сєвєродонецьк і Лисичанськ тривали у травні – липні 2014 року. Операція зі звільнення розпочалась вночі 22 липня. Вже ввечері 24 липня 2014 року над Лисичанськом підняли український прапор.

Вдруге росіяни окупували Лисичанськ наприкінці червня 2022 року. Перед цим російські війська майже вщент знищили місто.

Восени 2022 року українські військові розпочали контрнаступ на декількох напрямках. Після звільнення Лимана на Донеччині відкрився шлях на Рубіжне, Сватове, Кремінну, Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

На тлі успіхів ЗСУ російську окупанти вирішили оголосити евакуацію з Лисичанська. У вересні очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ справді зайшли в Лисичанськ. Він зауважив, що місто ще не під контролем ЗСУ, проте наші воїни вже там та працюють.

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