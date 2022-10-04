Жителька Лисичанська розповіла свою історію в межах проєкту "СВОЇ" 24 каналу. Валентина оселилась на Прикарпатті.

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Зі зони бойових дій ми нормальними не виїхали

Валентина Ходус розповіла, що з рідного Лисичанська вона поїхала до друзів. Адже за 8 років з дітьми зі сірої зони об'їздила пів України. Каже, що завжди знала, що за потреби поїде на Івано-Франківщину або Тернопільщину. Адже там дуже відкриті і прості люди.

Але так інтегрувалися тут не всі. Багато людей так і залишилися в розгубленому стані. Гадаю, що треба працювати ще над психологічною підтримкою і особливими умовами,

– розповіла жінка.

Вона також пояснила, що із зони бойових дій нормальними вони не виїхали.

"Ми всі психологічно травмовані, лише кожен по-різному. Над цим ще треба працювати й працювати", – пояснила Валентина Ходум.

За її словами, потрібна реабілітація для військових, а також її потребують ті, хто був змушений втікати з дому.

Варто пригадати, що свою історію переселення розповіла Настя Шльомей з селища міського типу Велика Новосілка у Волноваському районі Донеччини. Дівчина приїхала пересидіти війну та вийшла заміж на Прикарпатті.

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