Жительница Лисичанска рассказала свою историю в рамках проекта "СВОИ" 24 канала. Валентина поселилась на Прикарпатье.

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Из зоны боевых действий мы нормальными не выехали

Валентина Ходус рассказала, что из родного Лисичанска она уехала к друзьям. Ведь через 8 лет с детьми из серой зоны объездила пол Украины. Говорит, что всегда знала, что при необходимости поедет в Ивано-Франковскую или Тернопольскую. Там ведь очень открытые и простые люди.

Но так интегрировались здесь не все. Многие так и остались в растерянном состоянии. Думаю, что нужно работать еще над психологической поддержкой и особыми условиями,

– рассказала женщина.

Она также пояснила, что из зоны боевых действий нормальными они не выехали.

"Мы все психологически травмированы, только каждый по-разному. Над этим еще нужно работать и работать", – объяснила Валентина Ходум.

По ее словам, нужна реабилитация для военных, а также в ней нуждаются те, кто был вынужден бежать из дома.

Следует вспомнить, что свою историю переселения рассказала Настя Шлемей из поселка городского типа Большая Новоселка в Волновахском районе Донбасса. Девушка приехала пересидеть войну и вышла замуж в Прикарпатье.

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