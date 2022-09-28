С Настей меня связывает личная история, и я решила ее рассказать в рамках проекта СВОИ. То, как мы познакомились, классическая история, доказывающая, что случайности иногда совсем не случайны.

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Представьте: небольшой городок Надворная в Прикарпатье, где все всех знают. У меня свадьба. Так происходит, что на наше время в ЗАГСе записана другая пара. Нашу же расписку передвигают, потому что какие-то дамы все напутали и записали нас на другой день. Я нервничаю и уже мысленно недолюбливаю эту девушку, укравшую мое время. Спрашиваю родных, знает ли кто-то вообще ее. Удивительно, но никто. Нахожу ее в соцсетях – переселенка. Так и зарождается идея узнать, кто она и как произошло, что вышла замуж в Ивано-Франковской области.

"АТО и ООС нас не коснулись. Но все изменилось 24 февраля"

Расскажи о том, как раньше вы жили. Было ли это близко к фронту, приходилось ли переезжать?

Сама я из Донецкой области, из Великой Новоселки, это Волновахский район. Это поселок городского типа, примерно на 15 тысяч населения. Мы находимся близко к Волновахе, рядом Мариуполь.

Когда началось АТО в 2014 году нас тогда это не коснулось. Рядом с нами были города которые бомбили, а нас – нет. Большая Новоселка расположена ближе к границе с Запорожской областью, поэтому нас это не коснулось, и мы тогда никуда не переселялись.

Настя в центре Великой Новоселки / Фото предоставлено 24 каналом

В принципе, так мы прожили до 24 февраля. Я всю жизнь думала, что буду учиться в Донецке, потому что туда полчаса ехать на машине. Потом началось АТО, и по понятным причинам в Донецк я не похала, а поступила в Запорожье. С 2017 года жила там: у меня там обучение и работа. Я работала в клинике помощником врача.

Ты много раз была в Донецке?

Конечно, все детство там прошло. У нас там родственники – бабушкина сестра, мамины братья и сестры. Каждый месяц мы там были, гуляли. Это очень теплые воспоминания. У меня очень много фотографий оттуда, но они все на компьютере дома. А там теперь постоянные обстрелы.

Многие ли твои родственники остались в Донецке под оккупацией?

Да, почти все, только одна родственница уехала в Ужгород. У всех там квартиры, работа, и они не смогли это оставить.

К сожалению, некоторые из наших родственников поддерживали россию. С ними мы с тех пор не общались, потому что мы всегда были за Украину. Мы с ними перестали общаться.

Но там осталась бабушка сестра, и она никуда не хотела ехать, потому что у нее большая квартира и родственники.

Я тогда была в 9-м классе и помню, что у нас было очень много переселенцев. Что-то 10 новеньких было, именно к нам приезжало много людей. В 11 классе появились те, кто не хотел заканчивать школу в "днр", ну потому что, куда они потом поедут? Только в россию. А они не хотели ехать в россию. И они приезжали к нам.

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"Воду набрала даже в колбу от кальяна": о первых днях вторжения

Как у тебя начались сутки 24 февраля?

Я тогда была в Запорожье. Мое утро 24 февраля – я просыпаюсь, потому что у меня была смена. Захожу в нашу рабочую группу, а там все пишут: "Харьков бомбят, боже, началась война". Я думаю: "Ну, в смысле, война началась? Какой-то бред, собираюсь на работу". Потом я приезжаю на работу, мне звонит мама по вайберу, плачет, говорит: "Боже, Настя, началась война. А ты еще так далеко, ты там одна".

Тогда помню был ажиотаж, что нужно снимать наличные деньги, покупать еду, а я думаю: "Боже, у меня записей пациентов до вечера, думаю, как я пойду покупать".

Из 15 пациентов пришли трое, кажется. Мы раньше закончили, потому что многие врачи не вышли на работу. И я такая уходила домой с непонятным чувством.

Первый день вторжения Настя встретила в Запорожье / Фото предоставлено 24 каналом

В первый день еще тревоги не было. Я ухожу, а мне так страшно, слезы на глазах. До меня начинает доходить, что началась война, а я одна. Со мной жила подружка, но она в первый день уехала домой в Кировоградскую область.

Сказали, что могут отключить свет и воду. Я понабирала воды, сколько можно было. Даже в колбу от кальяна.

Эта первая ночь была для меня очень сложная, потому что я боялась проснуться от взрывов и не знать, что делать. Мне страшно было засыпать. Я долго сидела в интернете, чтобы не засыпать.

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Я оттягивала тот момент, чтобы собирать тревожный чемоданчик. Это так страшно, это должно закончиться. На другой день я проснулась и решила, что должна ее собрать, чтобы все документы были рядом. У меня есть сумочка O bag, я у нее все уложила и у меня просто вся жизнь уместилась в сумочку: все мои документы, устройства и так далее.

Вещи, которые взяла Настя, уместились в две сумки / Фото предоставлены 24 каналом

На работу на следующий день я уже не пошла, потому что клинику закрыли. Я написала в рабочий чат, что мне очень страшно оставаться самой. Коллеги начали к себе звать и я уехала к ним.

Я списывалась с родителями, они говорили: "Приезжай к нам в Донецкую область". Я говорила, что не поеду, потому что не знала, где лучше. Я пережидала момент, чтобы сориентироваться, где будет безопаснее. Со второго дня войны я спала только в ванной, там мне поставили матрас и подушку. У нас работало радио и воздушные тревоги продолжались очень часто. Радио у нас не выключалось, я засыпала и просыпалась под эти звуки.

Настя первые недели в Запорожье спала только в ванной / Фото предоставлено 24 каналом

"Собираетесь с мамой и едете на Ивано-Франковскую область": об эвакуации из Запорожья

Прошла неделя войны, возможно, полторы, мне позвонил папа и говорит: "Вы с мамой собираетесь и едете на Запад Украины". А я говорю: "В смысле? Я никуда не уеду". Звонит мама, плачет, говорит, что я далеко не с ними им страшно. На следующий день папа привез маму ко мне в Запорожье.

Тогда еще ходили бесплатные эвакуационные поезда. Была страшная очередь: если ты не засунешься в этот поезд, то не уедешь. Тогда было еще очень холодно. Мы с мамой стоим, а папа сказал "пока-пока, и уехал". Папа и не пытался уехать, он и не хотел. Потому что у нас есть две бабушки и дедушка в Донецкой области, мы не могли их оставить.

Людей было очень много, мне кажется, все Запорожье. Помню, подъезжает поезд, и мужчина, стоявший ближе к перрону, держал над собой маленького ребенка, чтобы его первым пустили в поезд. Потому что давали приоритет людям с детьми. Смотрю на это все и вот так: "Вот это и война". (Здесь у Насти на глазах слезы).

Мы едва влезли в поезд, за нами захлопнулась дверь. Вместо 54 мест в вагоне было 300. Я спала на третьей полке – там, где кладут сумки. Мы с мамой были в тамбуре и думали, что там придется спать. Я познакомилась с девочкой из Запорожья, которая тоже с мамой уезжала. Мы пошли искать свободные места, потому что думали, что точно кто-то лежит на месте один. Мы нашли места. Мама спала с какой-то женщиной на полке, а я на третьей. У меня были синяки на косточках от твердой доски.

Эвакуационный поезд вмещал по 300 человек в каждом вагоне / Фото предоставлены 24 каналом

"В 50 метрах от папы прилетел снаряд"

Папа тем временем поехал домой в Великую Новоселку. Рядом с нами живет папа мама, моя бабушка. А в соседнем селе Старомлиновке, которое сейчас в оккупации, жили бабушка с дедушкой – это мамины родители. У нас с ними не было связи где-то 5 дней. Они уже тогда были в оккупации. Они сидели 5 дней в подвале. Еда была, потому что они у меня, слава Богу, запасливые. Через 5 дней они вышли на связь, и папа забрал их домой. У нас тогда еще не стреляли, а у бабушки с дедушкой уже стреляли.

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Тогда все жили у нас дома, обустроили подвал. Но начали стрелять и у нас. Я сказала, чтобы они выезжали из Великой Новоселки ко мне на квартиру в Запорожье. Они не хотели. До последнего. "Ну куда мы поедем, здесь вся наша жизнь, мы не будем уезжать". Но в конце концов они уехали после одной ситуации.

Папа вышел на улицу покормить собак. Просто в 50 метрах от папы в сарай прилетел снаряд. Это просто рулетка, а если бы, не дай Бог. Папа очень испугался. И они уехали.



Снаряд, торчащий во дворе Настиного дома в Великой Новоселке / Фото предоставлены 24 каналом

Мы с мамой были долгое время вместе в Прикарпатье, а потом мама не смогла без папы и сказала, что едет в Запорожье. Сейчас они находятся в Запорожье. Мама, папа, две бабушки и дедушка. Пятеро в однокомнатной квартире.

"Вышла замуж за сына папы друга"

Какой это был поезд? Знали ли вы куда ехать, и было ли вообще к кому ехать?

Да, мы знали. В Ивано-Франковской области живет друг папы и папа целенаправленно нас сюда отправил. Поезд был во Львов, поэтому нам нужно было добраться до Франковска, а из него еще ехать в область, в село Пнев (это первое село возле городка Надворная – 24 Канал). До Франковска мы доехали блаблакаром. Очень хороший мужчина довез нас во Франковск, а там уже нас встретили и привезли в область.

Слава Богу нас приняли, нам помогли. Этот друг отца, они знакомы уже очень давно, лет 10 – 12. Познакомились, когда ездили на повышение квалификации. Они приняли нас. Всё очень хорошо.

Я здесь осталась в этой семье, потому что вышла замуж за сына папы друга, к которому мы приехали пересидеть войну. Полтора месяца мы были знакомы, он сделал предложение и я вышла замуж,

– улыбаясь рассказывает Настя.

И вы не были знакомы вообще?

Нет вообще. Нас звали в гости, но мои родители тяжелы на подъем и их сложно куда-то вытащить. И мы так никогда и не ездили, невзирая на то, что они столько времени знакомы.

Приехала пересидеть войну и вышла замуж, я с Востока, он с Запада.

Настя нашла свою судьбу в Ивано-Франковской области / Фото предоставлены 24 каналом

Сейчас у тебя нет планов переезжать ни в Запорожье, ни на Восток?

Нет, конечно, я никуда не поеду, хотя я учусь на последнем курсе медицинского университета в Запорожье, обучение идет онлайн. Поэтому мне придется ехать в Запорожье, но чуть позже – на экзамены.

Интернатура будет не в Запорожье, потому что я буду здесь с мужем. Разве что в гости.

Переход на украинский язык и адаптация в Прикарпатье

Расскажи об адаптации, была ли ты когда-нибудь на Западе Украины? Были ли у тебя проблемы с пониманием диалекта?

В прошлом году осенью я была во Львове, мы с подругой много путешествовали. Это был мой первый раз, когда я приехала на Запад Украины.

Я никогда не видела, чтобы люди крестились, когда видят церковь, у нас там такого нет. Я впервые в жизни здесь увидела часовню. Здесь в деревне в каждом дворе стоит крест, поэтому я спрашивала: "Здесь что, кого похоронили?".

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У меня адаптация прошла довольно быстро, потому что я очень быстро ко всему адаптируюсь.

Я всю жизнь говорила по-русски. Родители, бабушка и дедушка до сих пор говорят по-русски. Как только мы приехали на Запад Украины, я начала говорить по-украински. Первую неделю в Запорожье я еще говорила по-русски. Когда ко мне пришло понимание, что вообще происходит, конечно, я перешла на украинский.

Для меня было очень странно, когда родители своим детям говорят на "вы". У нас не так, я даже бабушки с дедушкой на "ты" говорю.

Кто-нибудь из местных тебе помогал? Обращалась ли за помощью?

Контактировала я только со своим мужем и его семьей. Мы писали заявление в сельском совете, чтобы получить помощь. И все. Больше ни с кем не контактировала. Но очень хотела. Однажды я резко просыпаюсь, захожу в поиск, ищу "Надворную". В Запорожье у нас была большая группа, где девушки общались. Здесь я ничего не нашла.

Блогинг как новое хобби

Как ты начала вести свой блог и почему это делала анонимно?

Мне захотелось создать что-нибудь свое для общения. Я создала блог, названный Ladies Nadvirna. Хотела, чтобы он был сугубо для девушек. Я подписывалась на местных, брала рекламу. Так я набила аудиторию в 800 человек и поняла, что это вся моя аудитория.

Я вела блог анонимно и не говорила, кто я такая. Первая причина – заинтересованность аудитории, девушкам было интересно, кто я. Вторая причина – потому, что я не местная. Типа, чтобы девушки не думали, что "вот приехала какая-то и создает местный блог". Мне было страшно, как они отреагируют. Я думала, что отпишутся.



Переехав, Настя начала вести блог для девушек / Скриншот 24 канала

Впоследствии все больше девушек начали мне писать в директ и благодарить за общение и блог. Я начала понимать, что бояться нечего. Впоследствии я сменила название на pro ladies и концепцию. Теперь это блог для девушек со всей Украины. Сейчас у меня 4 тысячи подписчиков, но я на этом не буду останавливаться.

Позже я рассказала о себе видеопрезентацией и открыла лицо.

Я немного рассказываю о том, где я раньше жила. Потому что блог немного не об этом и типа я не хочу, чтобы люди читали меня из сожаления.

Настя несколько месяцев вела блог и не признавалась, кто она: смотрите ее видеопрезентацию

Знаешь ли ты случаи, как блог объединил девушек?

Вообще-то я тогда создала и телеграмм-канал. Там девушки общались между собой, искали подруг, чтобы погулять. Главная цель моего блога – создать девичьи встречи. Пока ни одной еще не произошло, но я очень хочу их проводить. Думаю, что мой блог действительно объединит девушек. Это будет, но немного позже.

Война помогла мне найти мою отдушину в этом блоге. Я создала что-то свое, теперь это нужно развивать.

Познакомиться с блогом Насти можно по этой ссылке.

Кому нужен будешь, если умрешь от снаряда: о важности эвакуации

Что ты сказала бы тем, кто боится переезжать?

Мне кажется, что такие люди не ценят свою жизнь. "Кому мы там нужны?" А кому ты будешь нужен, когда будешь лежать во дворе и умрешь от снаряда. Здесь важно понимать: если ты хочешь жить, ты должен спасать свою жизнь. Надо начинать жить заново.

Всегда найдутся люди, которые помогут тебе. Знакомые очень много волонтеров, в начале войны всех принимали – в школах и так далее. Все зависит от твоего восприятия: хочешь ли ты жить и как ты хочешь жить. Или этот человек будет жить счастливо, как жил. Счастливый, я имею в виду, это две ноги, две руки, ты здоров. Или умереть или быть без руки или ноги.

Надо понимать, хочешь ли ты жить. Задать себе вопрос: "Сколько стоит твоя жизнь и чего она стоит?". Всегда нужно спасать себя. Война? Надо уезжать, это обязательно. Люди, которые думают: "Ой, я старушка, останусь здесь". Это неправильно, потому что наши ВСУ не смогут полностью спасать земли, зная, что там есть наши люди.

Отговорки "нет денег" – и в смысле? Бесплатно увозят. Это спасает жизнь. Или "на последние деньги уеду". А кому ты будешь нужен в оккупации со своими деньгами?

Хотелось бы тебе вернуться на Восток Украины? Не хотела бы переманить туда мужа?

Мы обязательно туда поедем в гости. Переезжать – нет. Здесь на Западе мне больше нравится, здесь как-то больше по-европейски. Домой я очень хочу. Иногда сижу на учебе и у меня картинки дома перед глазами вроде бы вспышками. Когда все будет хорошо, мы обязательно туда поедем.

"Бабушка на свадьбу вышила рушник, но он остался в оккупации"

Что ты сделаешь, когда узнаешь о победе?

Поеду домой, я очень хочу в свой дом. Я часто просматриваю свои фото и видео из дома. Вот моя комната, здесь я была. Мы с мужем поедем домой.

А твой дом еще есть?

Да, родители были полтора месяца назад. Сосед остался, и он периодически ходит и смотрит, что у нас там. Однажды позвонил нам и сказал, что сломали замок. Возможно, хотели что-нибудь украсть, но ничего такого не украли. На следующий день родители уехали и забрали ценные вещи, которые не успели увезти. Кажется, это был один человек, который не смог вытащить что-то.

Мама мне не говорила, что они ездили. Просто позвонила и говорит: "Мы уже выехали из дома, я там помыла пол, подоконник повытирала". Я говорю: "Ну в смысле, мам, какой пол? Под звуки снарядов?" Звонит, а у нее нос забит, плакала. Очень хочется домой.

У меня бабушка вышила рушник мне на свадьбу. И вот я выхожу замуж, а мой рушник в оккупации. Пришлось покупать. Думаю, что скоро мы победим и заберем рушник.

История Насти доказывает: мы украинцы – одна большая семья, которая не отворачивается от "своих". Наш свет побеждает их тьму и мы по-настоящему, а не бутафорски "своих не бросаем". Если бы не подлая атака от наших соседей, может быть, она никогда и не встретилась со своим мужем, который стал для нее самым родным человеком. К тому же после переезда Настя раскрылась по-новому и нашла захватывающее ее дело – собственный блог.

Верим в наших, ждем и прилагаем все усилия к победе. Всё будет Украина!