Об этом заявил журналист Юрий Бутусов в эфире 24 каналу. К тому же оккупанты терпят большие потери.

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Как отметил Бутусов, именно поэтому Владимиру Путину нужны белорусские войска, ведь российская армия погрязла в боях и не может выйти из них без больших потерь.

Противник вокруг Киева застрял в плотной украинской обороне. Он терпит большие потери,

– подчеркнул журналист.

Бутусов добавил, что оккупанты пытаются компенсировать мотивацию и преимущество украинских военных в бою своей численностью. Однако все измеряется боеспособностью.