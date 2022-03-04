В сообщении Центра противодействия дезинформации предостерегают об увеличении частоты случаев угона российскими военными автомобилей из автосалонов во временно оккупированных городах Украины.

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В частности, подчеркивают, что сами автомобили при этом могут находиться на номерах регистрации разных городов Украины. За рулем этих авто переодетые в гражданскую одежду диверсанты пытаются проникнуть в Киев и Одессу.

В Киеве особое внимание следует обратить на автомобили Toyota со следующими номерами:

КА3714ЕВ – Rav4

КА7634НТ – Rav4

KA1517AT – Rav4

AA2652XІ – Proace

КА0914СК – C-HR

КА0529АО – Prado

КА9341ЕК – Prado

КА7925ВС – Hillux

КА9688АР – Lexus LX450d

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