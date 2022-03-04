У повідомленні Центру протидії дезінформації застерігають про збільшення частоти випадків викрадання російськими військовими автомобілів з автосалонів у тимчасово окупованих містах України.

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Зокрема, підкреслюють, що самі автомобілі при цьому можуть бути на номерах реєстрації різних міст України. За кермом цих авто перевдягнені у цивільний одяг диверсанти намагаються проникнути до Києва та Одеси.

У Києві особливу увагу звернути на автомобілі Toyota з такими номерами:

  • КА3714ЕВ – Rav4
  • КА7634НТ – Rav4
  • KA1517AT – Rav4
  • AA2652XІ – Proace
  • КА0914СК – C-HR
  • КА0529АО – Prado
  • КА9341ЕК – Prado
  • КА7925ВС – Hillux
  • КА9688АР – Lexus LX450d

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