У повідомленні Центру протидії дезінформації застерігають про збільшення частоти випадків викрадання російськими військовими автомобілів з автосалонів у тимчасово окупованих містах України.

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Зокрема, підкреслюють, що самі автомобілі при цьому можуть бути на номерах реєстрації різних міст України. За кермом цих авто перевдягнені у цивільний одяг диверсанти намагаються проникнути до Києва та Одеси.

У Києві особливу увагу звернути на автомобілі Toyota з такими номерами:

КА3714ЕВ – Rav4

КА7634НТ – Rav4

KA1517AT – Rav4

AA2652XІ – Proace

КА0914СК – C-HR

КА0529АО – Prado

КА9341ЕК – Prado

КА7925ВС – Hillux

КА9688АР – Lexus LX450d

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