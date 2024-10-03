ВСУ имеют военные возможности, чтобы достать до этих объектов. Партнеры также не выражают никаких запретов относительно ударов по оккупированным территориям. Эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко рассказал 24 Каналу, что россияне, несмотря на риски, все же восстанавливают логистику в Мариуполе, чтобы показать своим гражданам хорошую картинку "процветания".

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Российская пропаганда

Иван Варченко отметил, что в российском обществе начинают возникать вопросы, зачем им захваченные руины украинских городов. Кремль, чтобы остановить такие упреки, всеми силами пытается показать, что на оккупированных землях вроде удастся восстановить благосостояние и привычную жизнь.

Российская власть хочет, чтобы ее граждане думали, что они воюют не зря, а за "счастливых" людей, которых ловят на улицах,

– сказал эксперт по вопросам безопасности.

Он пояснил, что восстановление логистики в Мариуполе, в частности порта и железной дороги, является тем инструментом, который должен показывать, что на оккупированных территориях все вроде бы хорошо.

На самом деле в Мариуполе все совсем не так, ведь россияне разрушили десятки тысяч человеческих жилищ.

Зато построили там несколько домов, которыми сейчас хвастаются перед своим населением. Для россиян этого бывает достаточно,

– подчеркнул Варченко.

Он добавил, что Россия выбрала Мариуполь символом "русского мира". Именно поэтому оккупанты пытаются найти любой информационный повод, чтобы рассказать о "возрождении". Сейчас говорится о корабле, который вышел из Мариупольского порта, однако по мнению Ивана Варченко, он продержится на плаву недолго.