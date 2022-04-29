Аппараты ИВЛ нужны для лечения тяжелобольных пациентов, в частности больных коронавирусом.

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Оккупанты украли аппараты ИВЛ из Мариуполя

Об этом рассказали люди, которые до сих пор находятся в заблокированном городе. Андрющенко сообщил, что захватчики после депортации 4 больницы и ожесточенных боев вблизи разобрали завалы и обнаружили оборудование, которое было в медучреждении. Например, аппараты ИВЛ, которые враг решил присвоить.

Наши источники говорят, что Пушилин очень хотел в Донецк. Однако тик-ток росгвардия очень быстро намекнула, что Донецк может и подождать,

– добавил советник мэра Мариуполя.

Эту ситуацию также прокомментировал мэр Мариуполя Вадим Бойченко. По его словам, оккупанты не только уничтожили город, убили более 20 тысяч гражданских, но и начали воровать то, что уцелело.

Бойченко подчеркнул, что это мародерство и военное преступление. Он также добавил, что последние 8 лет они активно развивали каждую сферу города, а особое внимание уделяли именно медицине.

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