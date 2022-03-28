Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины в ночь на понедельник, 28 марта.

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Отмечается вывод с территории Киевской области на территорию Беларуси до 2-х БТГр из состава 106-й воздушно-десантной дивизии,

– говорится в сообщении.

В то же время, на Слобожанском направлении противник отказался от наступательных действий в районе города Сумы. Российские оккупанты пытаются осуществить перегруппировку и отвод подразделений на другие направления.

"Одна из БТГр из состава 1-й танковой армии врага, задействованная в боевых действиях, в полном объеме выведена из Украины на территорию России", – добавили в Генштабе.

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