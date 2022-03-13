Инцидент произошел около 14:00 13 марта. Об этом рассказал глава Чулаковской территориальной общины Александр Мусиенко.

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Украинских флагов никто не снимал

Мусиенко утверждает, что двери здания сельского совета никто не ломал, внутрь не заходил и не снимал украинские флаги.

"Разрешили пройти только мне и бывшему участковому. Был разговор, где объяснил представитель военных россиян, что Чулаковская община будет работать в привычном режиме. Я остаюсь на месте как сельский голова. Моя задача – жизнеобеспечение общины, обеспечение порядка в наших населенных пунктах", – отметил чиновник.

По его словам, оккупанты также не будут вмешиваться в работу ночных патрулей. В Чулаковке дежурят люди для обеспечения порядка.

Оккупанты хотят установить блокпост возле Чулаковки

Александр Мусиенко добавляет, что на дороге Голая Пристань – Железный Порт в сторону Чулаковки россияне хотели установить блокпост. Но он попросил этого не делать.

"Сейчас – весна, нам нужно выходить в поле, нужно работать. Люди будут бояться. Предварительное согласование я получил на то, что блокпост они сместят в сторону "пятачка". Как будет, не могу сказать", – отметил он.

Орки призвали людей не собираться на митинги и не сопротивляться

Глава Чулаковской общины рассказал, что угроз его и жизни граждан не было. Оккупант, который с ним общался, пообещал, что гражданским никакого вреда не будет". Правда, была просьба не собираться на митинги, не сопротивляться.

Они обещают, что никакого насилия у нас не будет. Я не могу вам этого ни обещать, ни возразить. Моя позиция такова: я – украинец, наша община – это Украина и мы это отметили в разговоре. Они сказали, что сейчас это не обсуждают и вопросы смены власти и смены флагов в нашей общине не планируют осуществлять,

– говорит Мусиенко.

В то же время, он попросил людей не паниковать и по возможности оставаться дома. Следующие дни покажут, как будет складываться ситуация.

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Что известно о Чулаковке Основали его в 1751 году. Сегодня население села составляет более 3 тысячи человек. тысячи Есть два мнения о происхождении названия села. За первым , название произошло от фамилии запорожского казака Чулака, который поселился неподалеку. В торое – более официальное: "на месте этого села был хутор некоего выходца из Турции по прозвищу Чулак".



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