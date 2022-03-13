Інцидент трапився приблизно о 14:00 13 березня. Про це розповів голова Чулаківської територіальної громади Олександр Мусієнко.

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Українських прапорів ніхто не знімав

Мусієнко переконує, що дверей будівлі сільської ради ніхто не ламав, всередину не заходив та не знімав українських прапорів.

"Дозволили пройти лише мені та колишньому дільничному. Мав розмову, де пояснив представник військових росіян, що Чулаківська громада буде працювати у звичному режимі. Я залишаюся на місці як сільський голова. Моє завдання – життєзабезпечення громади, забезпечення порядку в наших населених пунктах», – зазначив чиновник.

За його словами, окупанти також не втручатимуться в роботу нічних патрулів. У Чулаківці чергують люди задля забезпечення порядку.

Окупанти хочуть встановити блокпост біля Чулаківки

Олександр Мусієнко додає, що на дорозі Гола Пристань – Залізний Порт у бік Чулаківки росіяни хотіли встановити блокпост. Але він попросив цього не робити.

"Зараз – весна, нам потрібно виходити в поле, потрібно працювати. Люди будуть боятися. Попереднє погодження я отримав на те, що блокпост вони змістять у бік "п'ятачка". Як буде, не можу сказати», – зазначив він.

Орки закликали людей не збиратися на мітинги та не чинити спротиву

Голова Чулаківської громади розповів, що погроз його та життю громадян не було. Окупант, який із ним спілкувався, пообіцяв, що цивільним жодної шкоди не буде". Щоправда, було прохання не збиратися на мітинги, не чинити спротиву.

Вони обіцяють, що жодного насильства у нас не буде. Я не можу вам цього ні обіцяти, ні заперечити. Моя позиція є такою: я – українець, наша громада – це Україна та ми це зазначили в розмові. Вони сказали, що наразі це не обговорюють і питання зміни влади та зміни прапорів в нашій громаді не планують здійснювати,

– каже Мусієнко.

Водночас він попросив людей не панікувати та за можливості залишатися вдома. Наступні дні покажуть, як буде складатися ситуація.

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Що відомо про Чулаківку Заснували її в 1751 році. Сьогодні населення села становить понад 3 тисячі осіб. Заснували її в 1751 році. Сьогодні населення села становить понад 3 тисячі осіб. Існує дві думки щодо походження назви села. За першою, назва пішла від прізвища запорізького козака Чулака, який оселився неподалік. Друга – більш офіційна: "на місці цього села був хутір якогось вихідця із Туреччини на прізвисько Чулак".



Дані взято з Вікіпедії

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