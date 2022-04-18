Сергей Гайдай подчеркнул, что эвакуация из Кременной пока невозможна. А все потому, что город взяли под контроль оккупанты.
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Жителей других городов призывают эвакуироваться
Из Северодонецка, Лисичанска, Попасного, Горского и Рубежного людей вывозят. Позаботьтесь о Ваших детях!,
– подчеркнул он.
Также глава Луганской ОВА рассказал об эвакуационном поезде. Он отправится из Покровска во второй половине дня. На поезде будут вывозить жителей Луганской и Донецкой областей.
Поезд 234/233 Покровск – Чоп прибудет в 16:30 на станцию в Покровске. Эвакуационный рейс будет полностью бесплатным.
Сергей Гайдай добавил, что из Луганской области на станцию людей будут бесплатно подвозить автобусами.
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