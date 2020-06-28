Оккупанты заблокировали работу КПВВ "Новотроицкое" на Донбассе
Пророссийские боевики на Донбассе, скорее всего, блокируют работу КПВВ "Новотроицкое". Чтобы въехать в Украину из оккупированных территорий 28 июня туда не прибыл ни один человек.
Об этом информируют пограничники. Они также напоминают: КПВВ "Новотроицкое" продолжает осуществлять пропускные операции граждан по установленному порядку ежедневно с 7:00 до 18:00.
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Впрочем, пограничники напоминают: гарантий пропуска лиц и транспортных средств со стороны временно оккупированной территории пока нет.
По состоянию на утро 28 июня ни одно лицо не прибыло со стороны временно оккупированных территорий,
– отмечается в сообщении.
Граждан, прибывающих в КПВВ со стороны контролируемой территории, украинские пограничники предупреждают о возможном блокировании российско-оккупационными властями движения на въезд и выезд. Поэтому, получившие такую информацию, отказываются от путешествия.
Обратите внимание! В случае непропуска оккупантами граждан, последние при возвращении на контролируемую территорию должны в обязательном порядке установить приложение "Действуй дома" и пройти двухнедельную самоизоляцию.
Тех, у кого нет возможности установить приложение "Действуй дома", с их согласия направляют на обсервацию в спецучреждения.
Что известно о работе КПВВ на Донбассе во время карантина:
- В середине марта из-за ситуации с коронавирусом командование ООС закрыло все пункты пропуска на Донбассе.
- Украинская сторона возобновила работу КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" 10 июня, при этом боевики несколько дней отказывались пропускать граждан.
- 13 июня боевики частично разблокировали пересечение линии разграничения с оккупированным Луганском.
- С 22 июня боевики дали согласие на возобновление пропуска граждан в одностороннем порядке через КПВВ "Оленевка", что граничит с "Новотроицким".
- Начиная с 13 июня оккупанты начали пропуск через КПВВ абитуриентов для прохождения ВНО, при этом пропуск осуществляется два раза в неделю.