Пророссийские боевики на Донбассе, скорее всего, блокируют работу КПВВ "Новотроицкое". Чтобы въехать в Украину из оккупированных территорий 28 июня туда не прибыл ни один человек.

Об этом информируют пограничники. Они также напоминают: КПВВ "Новотроицкое" продолжает осуществлять пропускные операции граждан по установленному порядку ежедневно с 7:00 до 18:00.

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Впрочем, пограничники напоминают: гарантий пропуска лиц и транспортных средств со стороны временно оккупированной территории пока нет.

По состоянию на утро 28 июня ни одно лицо не прибыло со стороны временно оккупированных территорий,

– отмечается в сообщении.

Граждан, прибывающих в КПВВ со стороны контролируемой территории, украинские пограничники предупреждают о возможном блокировании российско-оккупационными властями движения на въезд и выезд. Поэтому, получившие такую ​​информацию, отказываются от путешествия.

Обратите внимание! В случае непропуска оккупантами граждан, последние при возвращении на контролируемую территорию должны в обязательном порядке установить приложение "Действуй дома" и пройти двухнедельную самоизоляцию.

Тех, у кого нет возможности установить приложение "Действуй дома", с их согласия направляют на обсервацию в спецучреждения.

Что известно о работе КПВВ на Донбассе во время карантина: