Проросійські бойовики на Донбасі, найімовірніше, блокують роботу КПВВ "Новотроїцьке". Аби в’їхати в Україну з окупованих територій 28 червня туди не прибула жодна особа.

Про це інформують прикордонники. Вони також нагадують: КПВВ "Новотроїцьке" продовжує здійснювати пропускні операції громадян встановленим порядком щоденно з 7:00 до 18:00.

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Втім, прикордонники нагадують: гарантій пропуску осіб та транспортних засобів з боку тимчасово окупованої території наразі немає.

Станом на ранок 28 червня жодна особа не прибула з боку тимчасово окупованих територій,

– наголошують у повідомленні.

Громадян, які прибувають до КПВВ з боку контрольованої території, українські прикордонники попереджають про можливе блокування російсько-окупаційною владою руху на в'їзд та виїзд. Відтак, люди, отримавши таку інформацію, відмовляються від подорожування.