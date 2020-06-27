Окупанти у "ДНР" знову закривають пункти пропуску
Окупаційна влада псевдореспубліки ДНР вчергове закриває пункти пропуску на лінії розмежування. Заборона на перетин КПВВ почне діяти з 28 червня.
Відповідний "указ" видав ватажок "ДНР" Денис Пушилін, мовиться на його сайті.
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"Указ" тимчасово зупиняє дію пунктів указу "Про введення режиму підвищеної готовності", що стосуються пропуску через кордон на територію України та пропуску з України у "ДНР".
Псевдо депутат "ДНР" Владислав Бердичівський у телеграмі написав, що "кордон з Україною буде закритий до нормалізації ситуації з пандемією в Україні".
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Що відомо про роботу КПВВ під час карантину
- У середині березня через ситуацію з коронавірусом командування ООС закрило всі пункти пропуску на Донбасі.
- 13 червня бойовики частково розблокували перетин лінії розмежування з окупованим Луганському.
- З 22 червня бойовики дали згоду на відновлення пропуску громадян в односторонньому порядку через КПВВ "Оленівка", що межує з "Новотроїцьким".
- Українська сторона відновила роботу КПВВ "Мар'їнка" і "Станиця Луганська" ще 10 червня, при цьому бойовики кілька днів відмовлялися пропускати громадян.
- Починаючи з 13 червня представники так званої "ЛНР" почали пропуск через КПВВ абітурієнтів для проходження ЗНО, при цьому пропуск здійснюється двічі на тиждень.