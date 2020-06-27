Окупаційна влада псевдореспубліки ДНР вчергове закриває пункти пропуску на лінії розмежування. Заборона на перетин КПВВ почне діяти з 28 червня.

Відповідний "указ" видав ватажок "ДНР" Денис Пушилін, мовиться на його сайті.

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"Указ" тимчасово зупиняє дію пунктів указу "Про введення режиму підвищеної готовності", що стосуються пропуску через кордон на територію України та пропуску з України у "ДНР".

Псевдо депутат "ДНР" Владислав Бердичівський у телеграмі написав, що "кордон з Україною буде закритий до нормалізації ситуації з пандемією в Україні".

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