Окупанти в районі Кримського на Луганщині застосували артилерійські системи та міномети 120-го калібру. Крім того, ворог активно використовує снайперів та облаштовує свої позиції.

Як на це реагують наші військові й до чого готуються – читайте в матеріалі з передової журналістів 24 каналу.

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Найбільша загроза – снайпери

Попри те, що ворог не нехтує на цій ділянці фронту використовувати артилерію, надійні укріплення рятують від уламків снарядів. Більшою загрозою є снайпери.

Вони з однієї точки відпрацювали, на другий раз уже другу позицію шукають, щоби їх там не прорахували,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Роман.

Зазвичай обстріли відбуваються вночі. Проте і вдень час від часу земля здригається. Окупанти роблять укріплення за допомогою вибухівки. Вояки кажуть, що зазвичай, ворог так активно береться укріплюватися перед загостренням бойових дій. Тож самі не гають часу й готують для окупантів відповідний прийом.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал

Захист рідної землі

Захисники поділились, що залишили сім'ю та дітей, щоб уже кілька років захищати рідні території. Наприклад, Зиновію – 58 років і його вдома чекають діти та вже онуки. Зараз він разом зі своїм підрозділом тримає оборону поблизу Кримського на Луганщині.

Все-таки своя земля. Україна. Захищати ж треба комусь,

– вважає Зиновій.



Військовослужбовець ЗСУ Зиновій / Фото 24 канал

Дивіться відео 24 каналу про ситуацію у Кримському: