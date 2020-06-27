Война на Донбассе: какова сейчас ситуация на Луганщине
Оккупанты в районе Крымского на Луганщине применили артиллерийские системы и минометы 120-го калибра. Кроме того, враг активно использует снайперов и обустраивает свои позиции.
Как на это реагируют наши военные и к чему готовятся – читайте в материале с передовой журналистов 24 канала.
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Самая большая угроза – снайперы
Несмотря на то, что враг не пренебрегает на этом участке фронта использовать артиллерию, надежные укрепления спасают от осколков снарядов. Большей угрозой являются снайперы.
Они с одной точки отработали, на второй раз уже вторую позицию ищут, чтобы их там не просчитали,
– рассказал военнослужащий ВСУ Роман.
Обычно обстрелы происходят ночью. Однако и днем время от времени земля вздрагивает. Оккупанты делают укрепления, с помощью взрывчатки. Воины говорят, что обычно, враг так активно берется укрепляться перед обострением боевых действий. Поэтому сами не теряют времени и готовят для оккупантов соответствующий прием.
Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал
Защита родной земли
Защитники поделились, что оставили семью и детей, чтобы уже несколько лет защищать родные территории. Например, Зиновию – 58 лет и его дома ждут дети и уже внуки. Сейчас он вместе со своим подразделением держит оборону вблизи Крымского на Луганщине.
Все-таки своя земля. Украина. Защищать же надо кому-то,
– считает Зиновий.
Военнослужащий ВСУ Зиновий / Фото 24 канал
Смотрите видео 24 канала о ситуации в Крымском: