Оккупанты в районе Крымского на Луганщине применили артиллерийские системы и минометы 120-го калибра. Кроме того, враг активно использует снайперов и обустраивает свои позиции.

Как на это реагируют наши военные и к чему готовятся – читайте в материале с передовой журналистов 24 канала.

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Самая большая угроза – снайперы

Несмотря на то, что враг не пренебрегает на этом участке фронта использовать артиллерию, надежные укрепления спасают от осколков снарядов. Большей угрозой являются снайперы.

Они с одной точки отработали, на второй раз уже вторую позицию ищут, чтобы их там не просчитали,

– рассказал военнослужащий ВСУ Роман.

Обычно обстрелы происходят ночью. Однако и днем время от времени земля вздрагивает. Оккупанты делают укрепления, с помощью взрывчатки. Воины говорят, что обычно, враг так активно берется укрепляться перед обострением боевых действий. Поэтому сами не теряют времени и готовят для оккупантов соответствующий прием.

Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал

Защита родной земли

Защитники поделились, что оставили семью и детей, чтобы уже несколько лет защищать родные территории. Например, Зиновию – 58 лет и его дома ждут дети и уже внуки. Сейчас он вместе со своим подразделением держит оборону вблизи Крымского на Луганщине.

Все-таки своя земля. Украина. Защищать же надо кому-то,

– считает Зиновий.

Военнослужащий ВСУ Зиновий / Фото 24 канал

Смотрите видео 24 канала о ситуации в Крымском: