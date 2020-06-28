Оккупанты в "ДНР" снова закрывают пункты пропуска
Оккупационная власть псевдореспубликы ДНР в очередной раз закрывает пункты пропуска на линии разграничения. Запрет на пересечение КПВВ начнет действовать с 28 июня.
Соответствующий "указ" издал главарь "ДНР" Денис Пушилин, говорится на его сайте.
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"Указ" временно приостанавливает действие пунктов указа "О введении режима повышенной готовности", касающегося пропуска через границу на территорию Украины и пропуска из Украины в "ДНР".
Псевдо депутат "ДНР" Владислав Бердичевский в телеграмме написал, что "граница с Украиной будет закрыта до нормализации ситуации с пандемией в Украине".
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- В середине марта из-за ситуации с коронавирусом командование ООС закрыло все пункты пропуска на Донбассе.
- 13 июня боевики частично разблокировали пересечение линии разграничения с оккупированным Луганском.
- С 22 июня боевики дали согласие на восстановление пропуска граждан в одностороннем порядке через КПВВ "Оленевка", что граничит с "Новотроицким".
- Украинская сторона возобновила работу КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" еще 10 июня, при этом боевики несколько дней отказывались пропускать граждан.
- Начиная с 13 июня представители так называемой "ЛНР" начали пропуск через КПВВ абитуриентов для прохождения ВНО, при этом пропуск осуществляется дважды в неделю.