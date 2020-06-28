Оккупационная власть псевдореспубликы ДНР в очередной раз закрывает пункты пропуска на линии разграничения. Запрет на пересечение КПВВ начнет действовать с 28 июня.

Соответствующий "указ" издал главарь "ДНР" Денис Пушилин, говорится на его сайте.

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"Указ" временно приостанавливает действие пунктов указа "О введении режима повышенной готовности", касающегося пропуска через границу на территорию Украины и пропуска из Украины в "ДНР".

Псевдо депутат "ДНР" Владислав Бердичевский в телеграмме написал, что "граница с Украиной будет закрыта до нормализации ситуации с пандемией в Украине".

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