По данным источников 24 канала в разведке, российские захватчики прилагали немало усилий по запуску железнодорожного сообщения отнюдь не для удобства мирных жителей. Оккупантам, конечно же, нужна была возможность более удобно обеспечивать свое войско всем необходимым.

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А также беззастенчиво воровать урожай у фермеров в Запорожье, ведь вывозить тысячи тонн зерна, кукурузы и подсолнечника грузовиками достаточно тяжело.

Мелким фермерам некуда деваться

Если у более или менее крупных предприятий обычно есть склады для хранения урожая и они могут надеяться на скорую деоккупацию и сохранение бизнеса, то у мелких аграриев таких возможностей нет.

Из-за созданных россиянами условий большое количество фермеров на временно захваченных агрессорами территориях Запорожской области оказались на грани банкротства. Ведь им негде хранить урожай, а все элеваторы контролируют оккупанты.

Захватчики предложили таким предпринимателям кооперироваться между собой и предоставляют им в аренду чужую сельхозтехнику, но только при продаже всего урожая российским юрлицам на элеваторах.

Более того, захватчики даже бесплатно предоставляют фермерам дизельное топливо, поскольку установленная ими стоимость урожая крайне низкая.

Поэтому днем из Крыма в Мелитополь идут эшелоны с боекомплектом и топливом для российской армии, а часть дизеля выделяют предпринимателям, которым просто некуда деваться.

После разгрузки пустые специальные вагоны распределяют по 7 – 10 штук и тянут тепловозами на элеваторы в Пришиб, Акимовку и в Мелитополь. Там ночью на них загружают зерно, после чего эшелоны собирают в поезд в Мелитополе и отгоняют к оккупированному полуострову.

Платить обещают только тем, кто становится "российским предпринимателем"

По словам местных жителей и партизан, с 1 июля поезда с фактически похищенным у фермеров зерном и подсолнечником идут в Крым непрерывным потоком. Большую часть урожая с поддельными документами россияне будут перевозить и продавать морским путем прямо с полуострова. Меньшую же будут вывозить на материковую часть россии, где будут использовать для собственных нужд.

Все расходы на сложную логистику, выдачу фермерам ГСМ, а также на "выкуп" урожая у предпринимателей являются для москвы полным пустяком, ведь стоимость зерна на мировых рынках крайне завышена из-за созданного россией кризиса.

Кроме того, военные преступники даже не могут вовремя расплатиться с владельцами урожая. Представители россии, которые занимаются оформлением "документов" во время "покупки", обещают платить за все зерновые только безналичным путем и, конечно, в рублях.

Для получения смешных сумм фермерам приходится не только открывать счета в российских банках, но и регистрировать свои предприятия в россии.