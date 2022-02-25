Они заходят в жилые дома населенного пункта, чтобы наши защитники их не убивали. Информацию об этом активно распространяют в соцсетях.

Важно ВСУ отбили кафиров из Гостомеля, но бои еще продолжаются

"На колени, ползти на коленях"

Как рассказывают пользователи в инстаграме, пророссийские боевики выгоняют жителей дома.

"Они в дома зашли, чтобы наши их не разбомбили. Меня выгнали дословно "на колени, ползти на коленях". "Идите на *** отсюда". В то же время направляют дуло в лоб", – пишут в сети.

Чат жителей одного из домов Гостомеля / Скриншот телеграмму "Несемось!"

Жителей города забирают под заборами

Как сообщили пользователи сетей, в Гостомеле мирных жителей забирают прямо под заборами. "Врываются в дома и выгоняют людей", – говорится в публикациях.



Таку інформацію поширюють соцмережами / Скриншот телеграму "Несемось!"

Что происходит в Гостомеле

Вооруженные силы Украины продолжают сражаться с врагом в Гостомеле. Активные действия агрессор начал в населенном пункте 24 февраля. Однако наши защитники отбивают танки и сбивают российские вертолеты.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!