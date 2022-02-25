Вони заходять в житлові будинки населеного пункту, аби наші захисники їх не вбивали. Інформацію про це активно поширюють в соцмережах, повідомляє 24 канал.

Важливо ЗСУ відбили окупантів з Гостомеля, але бої ще тривають

"На коліна, повзти на колінах"

Як розповідають користувачі в інстаграмі, проросійські бойовики виганяють жителів будинку.

"Вони в будинки зайшли, щоб наші їх не розбомбили. Мене вигнали дослівно "на коліна, повзти на колінах". "Ідіть на *** звідси". Водночас направляють дуло в лоб", – пишуть в мережі.



Чат мешканців одного із будинків Гостомеля / Скриншот телеграму "Несемось!".

Жителів міста забирають під заборами

Як повідомили користувачі мереж, в Гостомелі мирних жителів забирають прямо під огорожами. "Вриваються в будинки і виганяють людей", – мовиться публікаціях.



Таку інформацію поширюють соцмережами / Скриншот телеграму "Несемось!"

Що відбувається в Гостомелі

Збройні сили України продовжують боротися з ворогом в Гостомелі. Активні дії агресор почав в населеному пункті 24 лютого. Однак наші захисники відбивають танки та збивають російські гелікоптери.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!