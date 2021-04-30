Оккупанты заявили о "национализации" украинских банков на Донбассе
Оккупанты в Донецкой области заявили, что "национализировали" имущество украинских банков. Также они утверждают, что якобы "списали" кредиты, которые взяли жители оккупированных территорий.
Источник:24 канал
Оккупанты решили, якобы в их собственность "перешло" имущество банков, которые получили лицензию НБУ и работали в этих районах по состоянию на 14 мая 2014 года. Об этом сообщили в так называемом "народном совете" оккупантов.
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Однако имущество российских банков при этом не "национализируют". В частности, "Проминвестбанк" и "Сбербанк".
"Списанные" кредиты
Так называемый "закон" оккупантов якобы прекращает все обязательства жителей ОРДЛО перед украинскими банками, которые были до 14 ноября 2014 года. Такое решение объясняют тем, что якобы в эту дату подписали указ президента о прекращении работы банков на оккупированной территории.
Кроме того, оккупанты будто бы признают "ничтожными" передачу прав на требования кредитных организаций третьим лицам.
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