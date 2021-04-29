Боевики будут забирать жилье у людей, которые выехали из оккупированной Донетчины. Если дом или квартира в течение года будут "заброшенными", жилье забирают российские наемники.

Соответствующий указ уже подписал главарь боевиков Денис Пушилин. Забирать жилье у людей будут так называемые местные администрации, подконтрольные оккупантам.

Заметьте В сети показали, как российская оккупация разрушает Донбасс: шокирующие фото, видео

Боевики получат жилые дома и помещения, а также хозяйственные постройки, которые якобы имеют "признаки бесхозяйственных вещей".

Кроме того, боевики будут забирать недвижимость, которую после смерти родственников не успели оформить их наследники.

Данные о "заброшенных" зданиях могут предоставить так называемым администрациям все желающие. Тогда оккупанты будут проводить процедуру признания имущества бесхозным.

Боевики также будут собирать информацию о возможных владельцах недвижимости.

Если в течение 30 дней оккупанты их не найдут, недвижимость передают так называемой местной администрации. Через год имущество перейдет в муниципальную собственность боевиков.

Заметьте! Правозащитники установили, что Россия ускоряет выдачу своих паспортов на оккупированных территориях Украины. Российские паспорта в оккупированном Донбассе могли получить уже 583 тысячи человек.