Боевики будут отбирать жилища людей, которые выехали из оккупированной части Донецкой области
Боевики будут забирать жилье у людей, которые выехали из оккупированной Донетчины. Если дом или квартира в течение года будут "заброшенными", жилье забирают российские наемники.
Источник:"Новости Донбасса"
Соответствующий указ уже подписал главарь боевиков Денис Пушилин. Забирать жилье у людей будут так называемые местные администрации, подконтрольные оккупантам.
Заметьте В сети показали, как российская оккупация разрушает Донбасс: шокирующие фото, видео
Боевики получат жилые дома и помещения, а также хозяйственные постройки, которые якобы имеют "признаки бесхозяйственных вещей".
Кроме того, боевики будут забирать недвижимость, которую после смерти родственников не успели оформить их наследники.
Данные о "заброшенных" зданиях могут предоставить так называемым администрациям все желающие. Тогда оккупанты будут проводить процедуру признания имущества бесхозным.
Боевики также будут собирать информацию о возможных владельцах недвижимости.
Если в течение 30 дней оккупанты их не найдут, недвижимость передают так называемой местной администрации. Через год имущество перейдет в муниципальную собственность боевиков.
Поделиться новостью