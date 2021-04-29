В сети обнародовали кадры с последствиями российской оккупации на Луганщине и Донетчине. Многие государственные здания и учреждения там разрушены, повсюду – разруха.

Очевидцы, в частности, обнародовали фото дома культуры в оккупированном Вахрушево, а также больницы в оккупированной Горловке.

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Разрушенный дом культуры в Вахрушево

"Дырявая крыша местных не стыдит, главное, что на ней висит флаг незаконной республики – прямой символ тотальной разрухи. Какое здание, такая и культура", – говорится в заметке.



Разруха на Луганщине / Фото из телеграм-канала "Останній блокпост"

На обнародованных кадрах видно много мусора, выбитые стекла и разрушенные стены. Оккупанты никак на это не реагируют и не ремонтируют ничего.

Руины вместо больницы в Горловке

Ранее Владимир Веселкин, председатель ВГА Зайцево, опубликовал кадры из центральной городской больницы в оккупированной Горловке. Точнее того, что от нее осталось.

На видео видно, что медицинское учреждение полностью разрушено. На месте бывших корпусов сейчас – лишь много разбитого кирпича или остатки помещений без окон.

"О том, что Раша сделала с медициной в моем городе Горловка", – написал Веселкин. Автором видео, которое он распространил, очевидно, является сторонник "русского мира".

Что теперь на месте больницы в Горловке: смотрите видео (осторожно, есть бранные выражения 18+)