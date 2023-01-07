Поэтому тысячи людей остались без газоснабжения. Об этом сообщают местные и российские телеграм-каналы, пишет 24 Канал.

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Последствия взрыва

Так, по данным местных пабликов, из-за взрыва во всем районе отключили газ. Так что около 13 тысяч абонентов остались без газа до ремонта газопровода. Более того, местная администрация предупредила жителей населенного пункта, что Лутугинский район могут полностью отключить от газоснабжения.

Местные паблики также сообщают, что в настоящее время на месте инцидента присутствуют специалисты так называемого "Луганскгаза" вместе с руководством предприятия. Более того, уже ведутся ремонтные работы. Так, чтобы ликвидировать вспышку, они перекрыли задвижку.

Взрыв на магистральном газопроводе в Лутугино / Фото из телеграм-каналов

Что стало причиной взрыва – неизвестно

Однако о сроках возобновления газоснабжения, как и о том, что стало причиной такого взрыва – не сообщают. Обещают объявить эту информацию позже, после обследования поврежденного участка.

Обратите внимание! Первые сообщения о взрыве стали появляться около 19:00. Однако пока что в Луганской ОВА инцидент не прокомментировали.

В Лутугино горит газопровод: видео