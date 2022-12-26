Сегодня, 26 декабря, в России отмечают день рождения их ПВО. В нескольких регионах раздались взрывы и это не похоже на праздничные салюты. Об этом сообщает 24 канал.

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Где звучали взрывы

В целом громкий "хлопок" пришел в Суджанский район Курской области. Также звуки взрывов слышали в Шебекинском районе и в поселке Разумное недалеко от Белгорода.

В селе Беловское Белгородской области местные отдаленно слышали два громких удара.

Украинцы уже шутят о силе могущественной российской ПВО.

"Бомбический день" в России: в Новосибирске начался пожар

Вскоре стало известно, что в Новосибирске очень сильно горит цех. Площадь пожара настолько большая, что даже произошел обвал конструкций.

Пожар в Новосибирске: смотрите видео

Празднование дня рождения ПВО России началось со взрывов в Энгельсе