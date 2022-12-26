Россиян разбудил взрыв. А чтобы они точно во второй раз не смогли заснуть, вспыхнул мощный пожар.

Обратите внимание Вечного полета: почему взрывы на аэродромах стратегической авиации стали самым большим позором России

РосСМИ сообщают, что есть жертвы и пострадавшие. Тем временем власти повторяют любимую российскую басню о работе "ПВО". Очевидно, теперь дед мороз будет ходить по российским городам не со снегурочкой, а с ПВО.

Особую атмосферу добавляет то, что "хлопок" так прекрасно прогулялся в Энгельсе в день российской противовоздушной обороны. Приветствие удалось на славу.

Обратите внимание! Россиянам снова привидился какой-то украинский беспилотник, якобы атаковавший аэродром. Никаких доказательств страна-оккупантка не привела. В Украине очередную порцию российского бреда не комментируют.

Как реагируют россияне

Жители Энгельса "хлопок" почему-то не оценили. Да и в басню о "ПВО" не поверили. В соцсетях началась настоящая истерика.

Некоторые настолько "верят" в силу российской "ПВО", что советуют готовиться к "хлопку" в Москве и Санкт-Петербурге еще до конца 2022 года.

Как россияне реагируют на "хлопок" в Энгельсе / Скриншоты из сети

"Хлопок" на аэродроме Энгельса – главное