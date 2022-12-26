Об этом сообщил подполковник Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Непременно, это последствия русской злости. Это очередной "хлопок" – последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что их в тылу война не коснется, то они ошибались. Такие вещи, происходят все чаще, и надеемся, что это Украина только на руку,

– отметил Юрий Игнат.

Относительно того, соответствует ли действительности заявление минобороны России о том, что техника во время атаки не пострадала, Игнат отметил, что предыдущие подобные "чрезвычайные ситуации" приводили к повреждениям самолетов.

Маловероятно, что прошло на этот раз.

"Несколько дней и будем видеть", – добавил военный, заметив, что к тому времени в сети уже появятся спутниковые снимки с аэродрома.