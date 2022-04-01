Согласно информации, оборудование их лаборатории, имущество ресторана и магазина частично испорчено. Однако производственная часть винодельни остается невредимой.

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"Доступ к виноградникам заминирован, поэтому мы не можем проводить сельскохозяйственные работы, такие как подрезку лозы и т.д.", – сообщили представители компании Prince Trubetskoi Winery.

Несмотря на это, отметили, что самое главное – не пострадали их работники.

В настоящее время приостановлена прямая продажа продукции из-за отсутствия доступа в склад в Гостомеле. Однако она имеется в ограниченном ассортименте и количестве у партнеров и дистрибьюторов.

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