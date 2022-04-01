Згідно з інформацією, обладнання їх лабораторії, майно ресторану та магазину частково понівечено. Проте виробнича частина виноробні лишається неушкодженою.

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"Доступ до виноградників заміновано, тому ми не маємо змоги проводити сільськогосподарські роботи, такі як підрізку лози тощо", – повідомили представники компанії Prince Trubetskoi Winery.

Попри це зазначили, що найголовніше – не постраждали їх працівники.

Наразі зупинено прямий продаж продукції через відсутність доступу до складу в Гостомелі. Проте вона є в обмеженому асортименті та кількості є у партнерів та дистриб'юторів.

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