россияне боятся контрнаступления и минируют Херсонщину

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает 24 канал. Он предупредил, что оккупанты боятся контрнаступления ВСУ и готовятся к нему.

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На большинстве территории оккупанты оставляют замаскированные взрывные устройства, в частности заминировали жизненно важные коммуникации в Херсоне, среди них объекты газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения.

– отметил Ярослав Янушевич.

Местных просят быть осторожными

Более того, оккупанты оставляют взрывные устройства даже в жилых домах, детских площадках, магазинах. Янушевич также предупредил, что известно о минировании побережья реки Ингулец. Глава ОВА обратился к жителям и попросил быть чрезвычайно осторожными.

"Не поднимайте предметы с земли, не гуляйте по лесам, не ходите возле рек", – подчеркнул Ярослав Янушевич.

враг готовится убегать

Глава также объяснил для чего это оккупантам.

Все это делается оккупантами для того, что когда они будут убегать, они могли взорвать все объекты инфраструктуры – цель ясна – не оставить ничего для администрации и наступающих войск,

– заметил Янушевич.

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Коротко об успехах ВСУ об освобождении Херсонщины

Украинские защитники попали в склад вражеского оружия в управлении Каховского канала Херсонской области. Военным удалось не задеть стратегически важные объекты. Хлань показал фото с обстрелом.

В разведке также отметили, что у россиян в Херсонской области нет ротации и находятся под обстрелами ВСУ. Они жалуются на это родственникам. Так что морально они истощены и потеряли всякую мотивацию бороться.

Обратите внимание – Хлань об освобождении Херсонщины: смотрите видео