россияне боятся контрнаступления и минируют Херсонщину
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает 24 канал. Он предупредил, что оккупанты боятся контрнаступления ВСУ и готовятся к нему.
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На большинстве территории оккупанты оставляют замаскированные взрывные устройства, в частности заминировали жизненно важные коммуникации в Херсоне, среди них объекты газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения.
– отметил Ярослав Янушевич.
Местных просят быть осторожными
Более того, оккупанты оставляют взрывные устройства даже в жилых домах, детских площадках, магазинах. Янушевич также предупредил, что известно о минировании побережья реки Ингулец. Глава ОВА обратился к жителям и попросил быть чрезвычайно осторожными.
"Не поднимайте предметы с земли, не гуляйте по лесам, не ходите возле рек", – подчеркнул Ярослав Янушевич.
враг готовится убегать
Глава также объяснил для чего это оккупантам.
Все это делается оккупантами для того, что когда они будут убегать, они могли взорвать все объекты инфраструктуры – цель ясна – не оставить ничего для администрации и наступающих войск,
– заметил Янушевич.
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